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США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов

США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов - 06.06.2025, ПРАЙМ

США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов

Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:44+0300

2025-06-06T16:44+0300

2025-06-06T16:44+0300

экономика

сша

вашингтон

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат". Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.

https://1prime.ru/20250605/tramp-858239152.html

сша

вашингтон

китай

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сша, вашингтон, китай, дональд трамп