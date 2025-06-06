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США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов
США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов - 06.06.2025, ПРАЙМ
США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов
Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:44+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат". Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
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Экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп
США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов
Наварро: переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро.
"Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат".
Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам