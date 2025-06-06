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Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков
Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков
Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:01+0300
2025-06-06T13:01+0300
2025-06-06T13:04+0300
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вашингтон
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. Собственно, и мы продолжаем контактировать по разным каналам", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются. Кроме того, российская сторона признательна за то, что США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков
Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков
Песков: Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. Собственно, и мы продолжаем контактировать по разным каналам", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются. Кроме того, российская сторона признательна за то, что США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования.
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