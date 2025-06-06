https://1prime.ru/20250606/peskov-858263151.html

Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков

Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия и США продолжают контактировать по разным каналам, заявил Песков

Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:01+0300

2025-06-06T13:01+0300

2025-06-06T13:04+0300

политика

россия

москва

вашингтон

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. Собственно, и мы продолжаем контактировать по разным каналам", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются. Кроме того, российская сторона признательна за то, что США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования.

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москва

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