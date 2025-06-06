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Песков назвал нацпроекты главной инструкцией по достижению целей развития

Песков назвал нацпроекты главной инструкцией по достижению целей развития - 06.06.2025, ПРАЙМ

Песков назвал нацпроекты главной инструкцией по достижению целей развития

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:05+0300

2025-06-06T13:05+0300

2025-06-06T13:05+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно пройдет в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом будут находиться председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие участники подключатся к заседанию по ВКС. "В этом году были запущены новые нацпроекты. Это главная, можно сказать, инструкция по достижению цели национального развития. Как раз о ходе работы в этом направлении сегодня и пойдет речь", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в ходе заседания будет вступительное слово президента, доклады Мишустина и Собянина, кроме того выступят председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "По ходу работ по отдельным направлениям, в частности, "технологическое лидерство", выступит Мантуров. По нацпроекту "беспилотная авиационная система" расскажет (вице-премьер Виталий - ред.) Савельев. Будет, разумеется, обмен мнениями. Большое содержательное мероприятие, которое долго готовилось", - добавил Песков.

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россия, дмитрий песков