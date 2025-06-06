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Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:51+0300

2025-06-06T10:51+0300

2025-06-06T10:51+0300

экономика

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росконгресс

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог "Россия – Молдавия". Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что модератором сессии выступит посол РФ в Молдавии Олег Озеров, спикерами будут представители государственных структур обеих стран. "Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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