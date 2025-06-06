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Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:51+0300
2025-06-06T10:51+0300
экономика
россия
молдавия
москва
росконгресс
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог "Россия – Молдавия". Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что модератором сессии выступит посол РФ в Молдавии Олег Озеров, спикерами будут представители государственных структур обеих стран. "Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, молдавия, москва, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, МОСКВА, Росконгресс
10:51 06.06.2025
 
Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ

"Росконгресс": бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Карта России
ПМЭФ-2023. Карта России
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – Молдавия" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог "Россия – Молдавия". Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что модератором сессии выступит посол РФ в Молдавии Олег Озеров, спикерами будут представители государственных структур обеих стран.
"Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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