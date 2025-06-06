Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250606/politico-858254112.html
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией - 06.06.2025, ПРАЙМ
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией
Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:56+0300
2025-06-06T09:56+0300
политика
россия
люксембург
politico
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата. "Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание. По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента. Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
https://1prime.ru/20250419/peremirie--856843077.html
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, люксембург, politico, госдума
Политика, РОССИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Politico, Госдума
09:56 06.06.2025
 
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией

Politico: Картайзер собирает подписи в поддержку вопроса о диалоге с Россией

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата.
"Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание.
По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента.
Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки"
19 апреля, 20:32
 
ПолитикаРОССИЯЛЮКСЕМБУРГPoliticoГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала