https://1prime.ru/20250606/politico-858254112.html
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией - 06.06.2025, ПРАЙМ
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией
Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:56+0300
2025-06-06T09:56+0300
2025-06-06T09:56+0300
политика
россия
люксембург
politico
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата. "Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание. По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента. Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
https://1prime.ru/20250419/peremirie--856843077.html
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, люксембург, politico, госдума
Политика, РОССИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Politico, Госдума
Евродепутат Картайзер начал собирать подписи в поддержку диалога с Россией
Politico: Картайзер собирает подписи в поддержку вопроса о диалоге с Россией
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата.
"Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание.
По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента.
Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки"