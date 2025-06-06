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В Польше прокомментировали отмену беспошлинного ввоза зерна с Украины
В Польше прокомментировали отмену беспошлинного ввоза зерна с Украины - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Польше прокомментировали отмену беспошлинного ввоза зерна с Украины
До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:01+0300
2025-06-06T06:01+0300
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ВАРШАВА, 6 июн – ПРАЙМ. До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского движения Подкарпатского воеводства Польши Гжегож Стружиньский, комментируя соответствующее решение ЕК.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил журналистам, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с пятницы.
"Мы помним, как тогда Польше угрожали из Брюсселя, как обещали нас штрафовать и ограничивать причитающиеся нам выплаты из европейских фондов. А теперь они сами делают то же самое. Видимо, до них что-то дошло. Жаль, что очень медленно", - сказал Стружиньский.
Он напомнил, что Польша, введя свой национальный запрет беспошлинного ввоза украинского зерна, столкнулась с угрозой санкций со стороны Брюсселя.
"Когда Еврокомиссия сделала ввоз украинского зерна беспошлинным, брюссельские чиновники не подумали о польских фермерах, они обрекли нас на разорение. Слава Богу, что наше правительство быстро сориентировалось и собственным решением остановило этот вал зерна – часто очень некачественного", - сказал собеседник агентства.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, польша, брюссель, ес, ек
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Брюссель, ЕС, ЕК
В Польше прокомментировали отмену беспошлинного ввоза зерна с Украины
Польский фермер: до ЕК медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна
ВАРШАВА, 6 июн – ПРАЙМ. До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского движения Подкарпатского воеводства Польши Гжегож Стружиньский, комментируя соответствующее решение ЕК.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил журналистам, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с пятницы.
"Мы помним, как тогда Польше угрожали из Брюсселя, как обещали нас штрафовать и ограничивать причитающиеся нам выплаты из европейских фондов. А теперь они сами делают то же самое. Видимо, до них что-то дошло. Жаль, что очень медленно", - сказал Стружиньский.
Он напомнил, что Польша, введя свой национальный запрет беспошлинного ввоза украинского зерна, столкнулась с угрозой санкций со стороны Брюсселя.
"Когда Еврокомиссия сделала ввоз украинского зерна беспошлинным, брюссельские чиновники не подумали о польских фермерах, они обрекли нас на разорение. Слава Богу, что наше правительство быстро сориентировалось и собственным решением остановило этот вал зерна – часто очень некачественного", - сказал собеседник агентства.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.