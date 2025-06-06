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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам
СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:27+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на источники.Согласно изданию, помощники главы Белого дома предложили два варианта: усилить санкции против России или ослабить помощь Украине. По словам одного из советников американского лидера, Трамп считает Владимира Зеленского "плохим парнем", который может спровоцировать Третью мировую войну. Он также настаивает на том, что Зеленский должен уделить внимание переговорам между Москвой и Киевом.Последний телефонный разговор между президентами России и США был посвящен результатам переговоров в Стамбуле и атаки украинских ВС на российские аэродромы, в результате которых Президент Путин заявил о возможном ответе на такие действия, подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.
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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам
The Atlantic: помощники предложили Трампу сократить помощь Украине из-за ударов
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится
в материале издания The Atlantic со ссылкой на источники.
Согласно изданию, помощники главы Белого дома предложили два варианта: усилить санкции против России или ослабить помощь Украине. По словам одного из советников американского лидера, Трамп считает Владимира Зеленского "плохим парнем", который может спровоцировать Третью мировую войну. Он также настаивает на том, что Зеленский должен уделить внимание переговорам между Москвой и Киевом.
Последний телефонный разговор между президентами России и США был посвящен результатам переговоров в Стамбуле и атаки украинских ВС на российские аэродромы, в результате которых Президент Путин заявил о возможном ответе на такие действия, подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.
"Псы войны": на Западе удивились решениям США по Украине