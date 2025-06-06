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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам - 06.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам
СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:27+0300
2025-06-06T09:27+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на источники.Согласно изданию, помощники главы Белого дома предложили два варианта: усилить санкции против России или ослабить помощь Украине. По словам одного из советников американского лидера, Трамп считает Владимира Зеленского "плохим парнем", который может спровоцировать Третью мировую войну. Он также настаивает на том, что Зеленский должен уделить внимание переговорам между Москвой и Киевом.Последний телефонный разговор между президентами России и США был посвящен результатам переговоров в Стамбуле и атаки украинских ВС на российские аэродромы, в результате которых Президент Путин заявил о возможном ответе на такие действия, подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
09:27 06.06.2025
 
СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за ударов Киева по аэродромам

The Atlantic: помощники предложили Трампу сократить помощь Украине из-за ударов

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атак ВСУ на российские аэродромы. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на источники.
Согласно изданию, помощники главы Белого дома предложили два варианта: усилить санкции против России или ослабить помощь Украине. По словам одного из советников американского лидера, Трамп считает Владимира Зеленского "плохим парнем", который может спровоцировать Третью мировую войну. Он также настаивает на том, что Зеленский должен уделить внимание переговорам между Москвой и Киевом.
Последний телефонный разговор между президентами России и США был посвящен результатам переговоров в Стамбуле и атаки украинских ВС на российские аэродромы, в результате которых Президент Путин заявил о возможном ответе на такие действия, подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.
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