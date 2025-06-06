Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250606/postavki-858246885.html
Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%
Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%
Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:17+0300
2025-06-06T02:17+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
бельгия
португалия
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858246885.jpg?1749165445
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и Португалия, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Бельгия по сравнению с мартом снизила импорт сразу в пять раз - до 53,8 миллиона долларов, а Португалия – вдвое, до 23,3 миллиона долларов. Отдельно стоит упомянуть Мальту, которая в апреле отказалась от закупок американского газа, но и в марте она была совсем незаметным его потребителем (20 миллионов долларов). Кроме них, отрицательную динамику в середине весны показали Италия (снижение на треть, до 203 миллионов долларов), Франция (на 29%, до 442 миллионов долларов) и Германия (на 24%, до 370,3 миллиона долларов). При этом три государства, в марте не закупавшие американский газ, возобновили импорт в апреле - это Хорватия (55,4 миллиона долларов), Финляндия (24,4 миллиона долларов) и Греция (68 миллионов долларов). А лидером роста среди стабильных покупателей американского СПГ стала Литва (+56% к марту, 79,3 миллиона долларов). Активнее всех в Евросоюзе в середине весны СПГ из США интересовались Нидерланды (22% импорта в ЕС), Испания (19%) и Франция (17%).
бельгия
португалия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бельгия, португалия, франция, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
02:17 06.06.2025
 
Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%

Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и Португалия, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Бельгия по сравнению с мартом снизила импорт сразу в пять раз - до 53,8 миллиона долларов, а Португалия – вдвое, до 23,3 миллиона долларов. Отдельно стоит упомянуть Мальту, которая в апреле отказалась от закупок американского газа, но и в марте она была совсем незаметным его потребителем (20 миллионов долларов).
Кроме них, отрицательную динамику в середине весны показали Италия (снижение на треть, до 203 миллионов долларов), Франция (на 29%, до 442 миллионов долларов) и Германия (на 24%, до 370,3 миллиона долларов).
При этом три государства, в марте не закупавшие американский газ, возобновили импорт в апреле - это Хорватия (55,4 миллиона долларов), Финляндия (24,4 миллиона долларов) и Греция (68 миллионов долларов). А лидером роста среди стабильных покупателей американского СПГ стала Литва (+56% к марту, 79,3 миллиона долларов).
Активнее всех в Евросоюзе в середине весны СПГ из США интересовались Нидерланды (22% импорта в ЕС), Испания (19%) и Франция (17%).
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаБЕЛЬГИЯПОРТУГАЛИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала