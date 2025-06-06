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Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%

Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9% - 06.06.2025, ПРАЙМ

Поставки американского СПГ в ЕС в апреле просели на 9%

Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:17+0300

2025-06-06T02:17+0300

2025-06-06T02:17+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и Португалия, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Бельгия по сравнению с мартом снизила импорт сразу в пять раз - до 53,8 миллиона долларов, а Португалия – вдвое, до 23,3 миллиона долларов. Отдельно стоит упомянуть Мальту, которая в апреле отказалась от закупок американского газа, но и в марте она была совсем незаметным его потребителем (20 миллионов долларов). Кроме них, отрицательную динамику в середине весны показали Италия (снижение на треть, до 203 миллионов долларов), Франция (на 29%, до 442 миллионов долларов) и Германия (на 24%, до 370,3 миллиона долларов). При этом три государства, в марте не закупавшие американский газ, возобновили импорт в апреле - это Хорватия (55,4 миллиона долларов), Финляндия (24,4 миллиона долларов) и Греция (68 миллионов долларов). А лидером роста среди стабильных покупателей американского СПГ стала Литва (+56% к марту, 79,3 миллиона долларов). Активнее всех в Евросоюзе в середине весны СПГ из США интересовались Нидерланды (22% импорта в ЕС), Испания (19%) и Франция (17%).

бельгия

португалия

франция

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мировая экономика, бельгия, португалия, франция, ес