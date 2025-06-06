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ФАО отметила снижение мировых цен на продовольствие

ФАО отметила снижение мировых цен на продовольствие - 06.06.2025, ПРАЙМ

ФАО отметила снижение мировых цен на продовольствие

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие несколько снизился в мае, на 0,8%, по сравнению со значением предыдущего месяца, снижение индексов цен... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:29+0300

2025-06-06T13:29+0300

2025-06-06T13:29+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие несколько снизился в мае, на 0,8%, по сравнению со значением предыдущего месяца, снижение индексов цен на зерновые, сахар и растительные масла нивелировало рост индексов цен на молочную продукцию и мясо, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в мае 2025 года составило 127,7 пункта, что на 1,0 пункта (0,8 процента) ниже апрельского уровня. Снижение значения индексов цен на зерновые, сахар и растительные масла с лихвой нивелировало рост значения индексов цен на молочную продукцию и мясо", - говорится в сообщении. При этом организация пересмотрела показатель апреля до 128,7 пункта с первоначальных 128,3 пункта. Больше всего в мае снизился индекс цен на растительные масла - на 5,8 пункта (на 3,7%), до 152,2 пункта. В частности, цены на пальмовое масло показали снижение уже второй месяц, что связано с ростом производства в странах Юго-Восточной Азии, при этом подсолнечное масло дешевело на фоне ослабления спроса на него в мире, поясняет ФАО. Кроме того, в мае индекс цен на сахар находился на уровне в 109,4 пункта, опустившись на 2,9 пункта (на 2,6%) в месячном выражении. Факторами снижения цен на сахар, продолжающегося уже третий месяц, стали неопределенность вокруг развития мировой экономики, а также предварительный прогноз по увеличению объемов производства сахара в мире в сезон 2025-2026 годов, говорится в сообщении. Индекс цен на зерновые сократился на 2 пункта (на 1,8%), до 109 пунктов. Организация отмечает, что сильное снижение котировок кукурузы происходило за счет роста предложения со стороны Аргентины и Бразилии, а также ожиданий рекордного урожая кукурузы в США в текущем году. Что касается индекса цен на мясо, то в мае он показал увеличение на 1,6 пункта (на 1,3%) и составил 124,6 пункта. На фоне устойчивого мирового спроса и ограниченного экспортного предложения со стороны производящих стран цены на говядину достигли рекордных показателей, сообщает ФАО. Индекс цен на молочную продукцию ФАО показал чуть меньший рост - на 1,3 пункта (на 0,8%), до 153,5 пункта, что поддерживалось увеличением исторически высокой стоимости сливочного масла в мире за счет спроса стран Азии и Ближнего Востока. При этом котировки сыра росли второй месяц подряд, в том числе за счет неблагоприятных погодных условий в Европейском союзе, что ограничило объем его предложения, указывается в сообщении.

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москва, аргентина, бразилия, фао, оон