https://1prime.ru/20250606/puti-858247656.html

Подъездные пути к ледовой переправе засыпают сыпучими материалами

Подъездные пути к ледовой переправе засыпают сыпучими материалами - 06.06.2025, ПРАЙМ

Подъездные пути к ледовой переправе засыпают сыпучими материалами

Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T03:02+0300

2025-06-06T03:02+0300

2025-06-06T03:02+0300

бизнес

россия

москва

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858247656.jpg?1749168171

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных средств, соответствующий проект приказа МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "После завершения эксплуатации и закрытия ледовой переправы в весенний период лицо, ответственное за использование объекта надзора, на въездах (съездах) засыпает подъездные пути сыпучими материалами", - говорится в требованиях к проекту приказа министерства. На переправе, кроме того, должны быть демонтированы все ранее установленные дорожные знаки и элементы обстановки пути, а перед въездом на нее установлен новый знак - "Движение запрещено". В документе отмечается, что по протяженности ледовые переправы подразделяются на малые (до 100 метров), средние (от 100 до 500 метров) и большие – длиной более 500 метров. В соответствии с новыми требованиями, владельцы переправ теперь будут обязаны осуществлять ежедневный замер толщины льда по всей ее длине в шахматном порядке на расстоянии от 10 до 50 метров от каждого места замера в зависимости от ширины водного объекта и резких изменений глубин водоема.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, мчс