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Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации

Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации - 06.06.2025, ПРАЙМ

Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:59+0300

2025-06-06T17:59+0300

2025-06-06T17:59+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос также обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти. "Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО. "Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", - сказал Путин.

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бизнес, россия, рф, тольятти, владимир путин, совет по стратегическому развитию