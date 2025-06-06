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Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России
Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России - 06.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России
Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:13+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути - это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.По словам главы государства, России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов. Кроме того, России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов.Российский лидер также подчеркнул, что профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути. Он также отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку.
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россия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России
Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути - это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам главы государства, России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов. Кроме того, России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов.
Российский лидер также подчеркнул, что профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути. Он также отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку.
Песков назвал нацпроекты главной инструкцией по достижению целей развития