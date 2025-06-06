https://1prime.ru/20250606/putin-858277839.html
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин - 06.06.2025, ПРАЙМ
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин
Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:22+0300
2025-06-06T16:22+0300
2025-06-06T16:22+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин. "В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент также добавил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем."За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин
Путин: российские беспилотники в отдельных сегментах превосходят иностранные аналоги
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин.
"В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент также добавил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем.
"За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
Путин назвал нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего России