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Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин - 06.06.2025, ПРАЙМ
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин
Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:22+0300
2025-06-06T16:22+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин. "В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент также добавил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем."За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
16:22 06.06.2025
 
Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги, заявил Путин

Путин: российские беспилотники в отдельных сегментах превосходят иностранные аналоги

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские беспилотные системы в отдельных сегментах являются самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют, сообщил президент России Владимир Путин.
"В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент также добавил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем.
"За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
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