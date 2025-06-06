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Правительство утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики
Правительство утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики - 06.06.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:29+0300
2025-06-06T16:29+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики. "В декабре прошлого года мы говорили о том, что нужно включить в национальные проекты мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Я знаю, что такая работа ведётся. В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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Правительство утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики
Путин: правительство скоро утвердит долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики