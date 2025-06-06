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Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам - 06.06.2025, ПРАЙМ
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам
Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:29+0300
2025-06-06T16:29+0300
экономика
россия
финансы
счетная палата
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами.
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россия, финансы, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Счетная палата
16:29 06.06.2025
 
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам

Путин: рекомендации СП по итогам нацпроектов 2019-2024 гг нужно учитывать

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами.
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ЭкономикаРОССИЯФинансыСчетная палата
 
 
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