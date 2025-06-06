https://1prime.ru/20250606/raketa-858266971.html

США возобновят разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации

США возобновят разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации - 06.06.2025, ПРАЙМ

США возобновят разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации

Военно-воздушные силы США возобновляют работу над гиперзвуковой ракетой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), несмотря на то, что ранее программа была... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:47+0300

2025-06-06T13:47+0300

2025-06-06T13:47+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США возобновляют работу над гиперзвуковой ракетой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), несмотря на то, что ранее программа была приостановлена из-за смешанных результатов испытаний и отказа от дальнейшего финансирования, сообщает портал Defense One со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Дэвида Олвина. По словам Олвина, гиперзвуковая ракета ARRW - одна из двух программ, которые в настоящее время разрабатываются ВВС США. "Вы увидите их в бюджетной заявке - если она останется в том виде, в каком мы её представили", - отметил он, подразумевая как ARRW, так и гиперзвуковую крылатую ракету HACM. Кроме того, Олвин также намекнул на существование двух других засекреченных гиперзвуковых проектов, находящихся на стадии испытаний. По данным портала, программа ARRW стартовала в 2018 году с контракта на 480 миллионов долларов с компанией Lockheed Martin. Ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов: ее запускают с самолета, после чего она с помощью ускорителя поднимается на большую высоту, а затем на скорости более пяти скоростей звука снижается к цели, меняя направление в полете. Такие системы считаются практически неуязвимыми для существующих средств ПВО.

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сша, москва, lockheed martin