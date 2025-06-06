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В Европе не знают, как США ответят на просьбы о военной поддержке Киева - 06.06.2025, ПРАЙМ
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В Европе не знают, как США ответят на просьбы о военной поддержке Киева
В Европе не знают, как США ответят на просьбы о военной поддержке Киева - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Европе не знают, как США ответят на просьбы о военной поддержке Киева
В Европе не знают, как США будут реагировать на просьбы о дальнейших поставках военной помощи Украине, заявил генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:30+0300
2025-06-06T16:30+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В Европе не знают, как США будут реагировать на просьбы о дальнейших поставках военной помощи Украине, заявил генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг. "На данный момент неясно, как американское правительство отнесется к дальнейшим просьбам о военной поддержке Украины. Мы не можем ничего об этом сказать", - приводит слова Фройдинга агентство Рейтер. Генерал не исключил, что в будущем Европа будет закупать вооружения из США и поставлять их Киеву. По словам Фройдинга, европейским государствам будет сложно заменить помощь Соединенных Штатов в сфере данных по разведке, наблюдению и обнаружению целей (ISR), а также в поставках систем ПВО и запасных частей для американских вооружений. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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газ, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Политика, Газ, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
16:30 06.06.2025
 
В Европе не знают, как США ответят на просьбы о военной поддержке Киева

Фройдинг: в Европе не знают, как США отреагируют на просьбы о помощи Украине

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В Европе не знают, как США будут реагировать на просьбы о дальнейших поставках военной помощи Украине, заявил генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг.
"На данный момент неясно, как американское правительство отнесется к дальнейшим просьбам о военной поддержке Украины. Мы не можем ничего об этом сказать", - приводит слова Фройдинга агентство Рейтер.
Генерал не исключил, что в будущем Европа будет закупать вооружения из США и поставлять их Киеву. По словам Фройдинга, европейским государствам будет сложно заменить помощь Соединенных Штатов в сфере данных по разведке, наблюдению и обнаружению целей (ISR), а также в поставках систем ПВО и запасных частей для американских вооружений.
Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
10:12
 
ПолитикаГазУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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