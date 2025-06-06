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"Псы войны": на Западе удивились решениям США по Украине

"Псы войны": на Западе удивились решениям США по Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Псы войны": на Западе удивились решениям США по Украине

Политика США по украинскому конфликту представляется неопределенной, с активным участием американских политиков в переговорах и заявлениях в Киеве и Одессе,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T08:45+0300

2025-06-06T08:45+0300

2025-06-06T08:45+0300

политика

сша

украина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Политика США по украинскому конфликту представляется неопределенной, с активным участием американских политиков в переговорах и заявлениях в Киеве и Одессе, создавая ощущение политического театра. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм* приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак", — сказал он.Последний телефонный разговор между президентами России и США был посвящен результатам переговоров в Стамбуле и атаки украинских ВС на российские аэродромы, в результате которых Президент Путин заявил о возможном ответе на такие действия, подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

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