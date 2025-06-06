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Курс доллара к иене может ослабнуть к концу года, считают аналитики

Курс доллара к иене может ослабнуть к концу года, считают аналитики - 06.06.2025, ПРАЙМ

Курс доллара к иене может ослабнуть к концу года, считают аналитики

Курс доллара к иене может снизиться до 135-140 к концу года на фоне изменения ключевых ставок американской Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:16+0300

2025-06-06T12:16+0300

2025-06-06T12:16+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене может снизиться до 135-140 к концу года на фоне изменения ключевых ставок американской Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, передает агентство Reuters со ссылкой на бывшего заместителя директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусаву. По состоянию на 11.39 мск курс доллара к иене поднимался до 144,02 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. "Сужающаяся разница в ключевых ставках США и Японии… вероятно, укрепит иену до 135-140 к доллару к концу года", - пишет агентство. Фурусава отметил, что интересы США и Японии в этом отношении совпадают - Штаты, по его мнению, вероятно, хотят избежать дальнейшего укрепления доллара к иене, чтобы исключить негативное влияние на экспорт, в то время как Япония хочет предотвратить ослабление иены и сопутствующее этому ускорение инфляции. По мнению эксперта, в случае заключения торговой сделки между США и Японией на саммите G7 в июне и наличия на этом фоне соответствующих индикаторов Банк Японии может поднять ключевую ставку во второй половине года. Он также указывает на ожидания того, что ФРС будет снижать ключевую ставку. Эти два фактора, по его оценке, приведут к укреплению иены. Агентство указывает на слухи о том, что президент США Дональд Трамп может подтолкнуть Токио к тому, чтобы помочь ослабить доллар к иене и тем самым дать американскому экспорту торговое преимущество. На майском заседании Банк Японии принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%. ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял ФРС в том, что ее политика завышенных ставок тормозит экономику и делает американский экспорт неконкурентоспособным. Он также подчеркивает, что другие страны - особенно в Европе - активно снижают ставки, чтобы поддержать рост.

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рынок, сша, япония, дональд трамп, банк японии, мвф