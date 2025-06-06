Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/rezervy--858279169.html
Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум
Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум - 06.06.2025, ПРАЙМ
Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум
Стоимость золотых резервов России по итогам мая четвертый месяц подряд обновила рекорд, составив 248,2 миллиарда долларов, а его доля в резервах достигла 36,5%, | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:35+0300
2025-06-06T16:35+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам мая четвертый месяц подряд обновила рекорд, составив 248,2 миллиарда долларов, а его доля в резервах достигла 36,5%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 июня выросли до 680,4 миллиарда долларов с 680,3 миллиарда на 1 мая. Вложения России в золото в конце весны выросли всего на 0,5% и достигли рекордных в современной истории 248,2 миллиарда долларов. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 36,5% с 36,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
https://1prime.ru/20250513/rezervy-857530234.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Экономика, Финансы
16:35 06.06.2025
 
Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум

Золотые резервы России по итогам мая вновь обновили рекорд, составив 248,2 млрд долларов

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам мая четвертый месяц подряд обновила рекорд, составив 248,2 миллиарда долларов, а его доля в резервах достигла 36,5%, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 июня выросли до 680,4 миллиарда долларов с 680,3 миллиарда на 1 мая.
Вложения России в золото в конце весны выросли всего на 0,5% и достигли рекордных в современной истории 248,2 миллиарда долларов. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 36,5% с 36,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Золотые резервы России обновили рекорд
13 мая, 16:15
 
ЭкономикаФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала