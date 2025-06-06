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Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум

Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум - 06.06.2025, ПРАЙМ

Золотые резервы России вновь обновили исторический максимум

Стоимость золотых резервов России по итогам мая четвертый месяц подряд обновила рекорд, составив 248,2 миллиарда долларов, а его доля в резервах достигла 36,5%, | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:35+0300

2025-06-06T16:35+0300

2025-06-06T16:35+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам мая четвертый месяц подряд обновила рекорд, составив 248,2 миллиарда долларов, а его доля в резервах достигла 36,5%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 июня выросли до 680,4 миллиарда долларов с 680,3 миллиарда на 1 мая. Вложения России в золото в конце весны выросли всего на 0,5% и достигли рекордных в современной истории 248,2 миллиарда долларов. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 36,5% с 36,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

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