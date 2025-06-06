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Нацбанк Украины сообщил о сокращении международных резервов

Нацбанк Украины сообщил о сокращении международных резервов - 06.06.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Украины сообщил о сокращении международных резервов

Международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:04+0300

2025-06-06T15:04+0300

2025-06-06T15:04+0300

экономика

финансы

украина

нацбанк

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны. "Международные резервы по состоянию на 1 июня 2025 года составили 44,5 миллиарда долларов. В мае они уменьшились на 4,6%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. Такая динамика, как отмечают в регуляторе, обусловливалась валютными интервенциями и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Нацбанк в мае сообщал, что международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов.

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финансы, украина, нацбанк