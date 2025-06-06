https://1prime.ru/20250606/rosatom-858255819.html
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:22+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного кредита на 25 лет для строительства 8 зарубежных и 4 российских атомных плавучих энергоблоков, сообщило правительство РФ. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики, которая состоялась 8 апреля 2025 года. "Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России", - сказано в сообщении кабмина о поручениях Мишустина.
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россия, михаил мишустин, минфин, минпромторг, росатом
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин, Минпромторг, Росатом
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" на плавучие энергоблоки
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного кредита на 25 лет для строительства 8 зарубежных и 4 российских атомных плавучих энергоблоков, сообщило правительство РФ.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики, которая состоялась 8 апреля 2025 года.
"Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России", - сказано в сообщении кабмина о поручениях Мишустина.
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