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Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"

Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" - 06.06.2025, ПРАЙМ

Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:22+0300

2025-06-06T10:22+0300

2025-06-06T10:22+0300

россия

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного кредита на 25 лет для строительства 8 зарубежных и 4 российских атомных плавучих энергоблоков, сообщило правительство РФ. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики, которая состоялась 8 апреля 2025 года. "Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России", - сказано в сообщении кабмина о поручениях Мишустина.

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россия, михаил мишустин, минфин, минпромторг, росатом