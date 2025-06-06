Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250606/rosatom-858255819.html
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:22+0300
2025-06-06T10:22+0300
россия
михаил мишустин
минфин
минпромторг
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного кредита на 25 лет для строительства 8 зарубежных и 4 российских атомных плавучих энергоблоков, сообщило правительство РФ. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики, которая состоялась 8 апреля 2025 года. "Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России", - сказано в сообщении кабмина о поручениях Мишустина.
https://1prime.ru/20250530/rosatom-858069611.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, минфин, минпромторг, росатом
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин, Минпромторг, Росатом
10:22 06.06.2025
 
Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому"

Власти представят идеи по льготному кредиту "Росатому" на плавучие энергоблоки

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, ЦБ и "Росатому" до 2 октября подготовить предложения по выдаче льготного кредита на 25 лет для строительства 8 зарубежных и 4 российских атомных плавучих энергоблоков, сообщило правительство РФ.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики, которая состоялась 8 апреля 2025 года.
"Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России", - сказано в сообщении кабмина о поручениях Мишустина.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Экс-топ-менеджер ГК "Росатом" осужден на 12 лет со штрафом 100 млн рублей
30 мая, 21:22
 
РОССИЯМихаил МишустинМинфинМинпромторгРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала