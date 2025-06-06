https://1prime.ru/20250606/rosgvardiya--858256670.html
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - 06.06.2025, ПРАЙМ
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:32+0300
2025-06-06T10:32+0300
2025-06-06T10:32+0300
общество
россия
росгвардия
мвд
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846773394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43b0cfc93d1f22d68fa483d86fde9be8.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней. Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги". Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
https://1prime.ru/20250526/fsb-857910168.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846773394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f467c49212dfcc0f4d447e936c9c8712.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, росгвардия, мвд, фнс россии
Общество , РОССИЯ, Росгвардия, МВД, ФНС России
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Росгвардия: срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня.
Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней.
Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги".
Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские