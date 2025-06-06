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Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - 06.06.2025, ПРАЙМ
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. | 06.06.2025, ПРАЙМ
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общество
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней. Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги". Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
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общество , россия, росгвардия, мвд, фнс россии
Общество , РОССИЯ, Росгвардия, МВД, ФНС России
10:32 06.06.2025
 
Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

Росгвардия: срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии у здания Басманного суда Москвы
Автомобиль Росгвардии у здания Басманного суда Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня.
Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней.
Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги".
Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
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