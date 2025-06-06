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Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - 06.06.2025, ПРАЙМ

Росгвардия ввела новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:32+0300

2025-06-06T10:32+0300

2025-06-06T10:32+0300

общество

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мвд

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней. Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги". Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.

https://1prime.ru/20250526/fsb-857910168.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, росгвардия, мвд, фнс россии