https://1prime.ru/20250606/rosnedra--858274950.html

Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра

Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра - 06.06.2025, ПРАЙМ

Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра

Роснедра выставили на торги участок недр - фланги Депутатского рудного узла в Якутии с запасами серебра, свинца и цинка, начальная цена составляет 356 миллионов | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:36+0300

2025-06-06T15:36+0300

2025-06-06T15:36+0300

россия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр - фланги Депутатского рудного узла в Якутии с запасами серебра, свинца и цинка, начальная цена составляет 356 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 14 июля, а сами торги намечены на 4 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 355,988 миллиона рублей, а шаг аукциона - 35,6 миллиона. Площадь месторождения - 7,27 квадратного километра. Прогнозные ресурсы рудного серебра по категории Р1 оценивается в 3381 тонну, по Р2 – 3209 тонн, свинца по категории Р1- 237,1 тысячи тонн, по Р2 – 91,8 тысячи тонн, цинка по категории Р1 – 209,9 тысячи тонн, по Р2 – 104,2 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Якутнедр. Отмечается, что границы участка недр затрагивают водоохранную зону, а также месторождение расположено в границах лесного фонда.

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россия, якутия, роснедра