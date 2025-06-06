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Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра
Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра - 06.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра
Роснедра выставили на торги участок недр - фланги Депутатского рудного узла в Якутии с запасами серебра, свинца и цинка, начальная цена составляет 356 миллионов | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр - фланги Депутатского рудного узла в Якутии с запасами серебра, свинца и цинка, начальная цена составляет 356 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 14 июля, а сами торги намечены на 4 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 355,988 миллиона рублей, а шаг аукциона - 35,6 миллиона. Площадь месторождения - 7,27 квадратного километра. Прогнозные ресурсы рудного серебра по категории Р1 оценивается в 3381 тонну, по Р2 – 3209 тонн, свинца по категории Р1- 237,1 тысячи тонн, по Р2 – 91,8 тысячи тонн, цинка по категории Р1 – 209,9 тысячи тонн, по Р2 – 104,2 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Якутнедр. Отмечается, что границы участка недр затрагивают водоохранную зону, а также месторождение расположено в границах лесного фонда.
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россия, якутия, роснедра
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Роснедра
15:36 06.06.2025
 
Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра

Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии стоимостью 356 миллионов рублей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр - фланги Депутатского рудного узла в Якутии с запасами серебра, свинца и цинка, начальная цена составляет 356 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 14 июля, а сами торги намечены на 4 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 355,988 миллиона рублей, а шаг аукциона - 35,6 миллиона. Площадь месторождения - 7,27 квадратного километра.
Прогнозные ресурсы рудного серебра по категории Р1 оценивается в 3381 тонну, по Р2 – 3209 тонн, свинца по категории Р1- 237,1 тысячи тонн, по Р2 – 91,8 тысячи тонн, цинка по категории Р1 – 209,9 тысячи тонн, по Р2 – 104,2 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Якутнедр.
Отмечается, что границы участка недр затрагивают водоохранную зону, а также месторождение расположено в границах лесного фонда.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота под Магаданом
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РОССИЯЯКУТИЯРоснедра
 
 
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