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Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Якутии
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Якутии - 06.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Якутии
Роснедра выставили на торги Делянкирскую площадь в Якутии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 225 миллионов рублей, следует из данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:52+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Делянкирскую площадь в Якутии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 225 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 14 июля, а сами торги намечены на 4 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 224,94 миллиона рублей, а шаг аукциона - 22,49 миллиона. Площадь месторождения - 13,34 квадратного километра. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 оценивается в 22,77 тонны, по Р2 – 94,45 тонны, следует из приложения к приказу Якутнедр. По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России составили 76,7 миллиарда рублей, сообщали в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.
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Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Якутии
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Якутии за 225 миллионов рублей
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Делянкирскую площадь в Якутии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 225 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 14 июля, а сами торги намечены на 4 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 224,94 миллиона рублей, а шаг аукциона - 22,49 миллиона. Площадь месторождения - 13,34 квадратного километра.
Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 оценивается в 22,77 тонны, по Р2 – 94,45 тонны, следует из приложения к приказу Якутнедр.
По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России составили 76,7 миллиарда рублей, сообщали в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.
Роснедра выставили на торги участок недр в Якутии с запасами серебра