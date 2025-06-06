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В Россию в 2025 году приезжали более 2,5 тысяч граждан ЕС - 06.06.2025, ПРАЙМ
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В Россию в 2025 году приезжали более 2,5 тысяч граждан ЕС
В Россию в 2025 году приезжали более 2,5 тысяч граждан ЕС - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Россию в 2025 году приезжали более 2,5 тысяч граждан ЕС
Более 2,5 тысяч граждан Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии и Франции, следует из данных статистики,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:04+0300
2025-06-06T06:04+0300
экономика
бизнес
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германия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Более 2,5 тысяч граждан Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии и Франции, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, за первый квартал 2025 года российскую границу с целью работы пересекли 2 717 граждан стран Евросоюза. Среди них 477 человек из Германии, 425 - из Италии, 330 - из Франции. Также в Россию с начала года по работе приезжали 127 граждан Австрии, 125 граждан Испании, 162 - Латвии, 156 - Литвы. Кроме того, на территорию РФ с этой целью за указанный период въехали 120 граждан Польши, 108 - Хорватии.
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бизнес, россия, германия, италия, франция, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
06:04 06.06.2025
 
В Россию в 2025 году приезжали более 2,5 тысяч граждан ЕС

Более 2,5 тысяч граждан Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Более 2,5 тысяч граждан Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии и Франции, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, за первый квартал 2025 года российскую границу с целью работы пересекли 2 717 граждан стран Евросоюза. Среди них 477 человек из Германии, 425 - из Италии, 330 - из Франции.
Также в Россию с начала года по работе приезжали 127 граждан Австрии, 125 граждан Испании, 162 - Латвии, 156 - Литвы. Кроме того, на территорию РФ с этой целью за указанный период въехали 120 граждан Польши, 108 - Хорватии.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯИТАЛИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
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