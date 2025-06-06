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Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов
Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов
Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов, что стало максимумом с февраля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:16+0300
2025-06-06T06:16+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов, что стало максимумом с февраля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Так, согласно информации ведомства, в середине весны экспорт российских удобрений в США достиг 222,6 миллиона долларов, что на 1,5% больше уровня предыдущего месяца и на треть - аналогичного периода прошлого года. Последний раз больше было в феврале 2023 года, когда поставки составляли 238,7 миллиона долларов. Главным образом российские компании поставляли на американский рынок азотные удобрения (163,2 миллиона долларов), а также калийные (52,2 миллиона). В то же время Россия в апреле прекратила поставки фосфорных удобрений. Россия была вторым среди основных поставщиков удобрений в США. Лидером оставалась Канада, которая нарастила экспорт почти на 4% - до 337,8 миллиона долларов. Тройку замкнул Катар, чей экспорт вырос на 7,4% - до 74,2 миллиона долларов.
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россия, мировая экономика, сша, москва, канада
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, КАНАДА
06:16 06.06.2025
 
Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов

Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов, что стало максимумом с февраля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Так, согласно информации ведомства, в середине весны экспорт российских удобрений в США достиг 222,6 миллиона долларов, что на 1,5% больше уровня предыдущего месяца и на треть - аналогичного периода прошлого года. Последний раз больше было в феврале 2023 года, когда поставки составляли 238,7 миллиона долларов.
Главным образом российские компании поставляли на американский рынок азотные удобрения (163,2 миллиона долларов), а также калийные (52,2 миллиона). В то же время Россия в апреле прекратила поставки фосфорных удобрений.
Россия была вторым среди основных поставщиков удобрений в США. Лидером оставалась Канада, которая нарастила экспорт почти на 4% - до 337,8 миллиона долларов. Тройку замкнул Катар, чей экспорт вырос на 7,4% - до 74,2 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАКАНАДА
 
 
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