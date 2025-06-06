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В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта

В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта - 06.06.2025, ПРАЙМ

В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта

Ближайшие один-два года в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта, когда компании оптимизируют рутинные процессы с помощью нейросети, а в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T07:22+0300

2025-06-06T07:22+0300

2025-06-06T07:22+0300

технологии

россия

экономика

москва

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Ближайшие один-два года в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта, когда компании оптимизируют рутинные процессы с помощью нейросети, а в будущем генеративный ИИ может войти в правление крупных предприятий, рассказал РИА Новости глава MWS Cloud Игорь Зарубинский. "Ближайшие один-два года в России будет эрой прагматичного искусственного интеллекта: когда с помощью ИИ оптимизируются рутинные процессы внутри компаний. К примеру, эта технология может применяться в автоматизации работы в колл-центрах или чат-ботах, а также в анализе и генерации текстов", - сообщил он. Зарубинский объяснил, что после эры прагматичной нейросети начнется "эра Copilot-технологий в бизнесе": главный фокус сместится на то, что ИИ-агенты, основанные на больших языковых моделях, начнут адаптировать сам продукт или сервис под конкретного клиента, обеспечивая персонализацию на новом уровне. Например, нейросеть сможет создавать динамическое программное обеспечение (ПО) и пользовательские интерфейсы, персонализированное финансовое планирование, динамические программы обучения, адаптивные телеком-пакеты. По его словам, это приведет к тому, что внутри компаний будет меняться сама структура процессов: часть из них будет изначально создаваться не под людей, а под ИИ-агентов. Они будут взаимодействовать как с людьми, так и друг с другом. Это, добавляет эксперт, позволит значительно ускорить принятие решений: там, где раньше процесс состоял, например, из пяти этапов, останется один. "В будущем ИИ-агенты будут также принимать управленческие решения. И даже, возможно, войдут в правление крупных компаний", - добавил Зарубинский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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