Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/rossija-858249948.html
В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта
В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта - 06.06.2025, ПРАЙМ
В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта
Ближайшие один-два года в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта, когда компании оптимизируют рутинные процессы с помощью нейросети, а в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T07:22+0300
2025-06-06T07:22+0300
технологии
россия
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858249948.jpg?1749183770
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Ближайшие один-два года в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта, когда компании оптимизируют рутинные процессы с помощью нейросети, а в будущем генеративный ИИ может войти в правление крупных предприятий, рассказал РИА Новости глава MWS Cloud Игорь Зарубинский. "Ближайшие один-два года в России будет эрой прагматичного искусственного интеллекта: когда с помощью ИИ оптимизируются рутинные процессы внутри компаний. К примеру, эта технология может применяться в автоматизации работы в колл-центрах или чат-ботах, а также в анализе и генерации текстов", - сообщил он. Зарубинский объяснил, что после эры прагматичной нейросети начнется "эра Copilot-технологий в бизнесе": главный фокус сместится на то, что ИИ-агенты, основанные на больших языковых моделях, начнут адаптировать сам продукт или сервис под конкретного клиента, обеспечивая персонализацию на новом уровне. Например, нейросеть сможет создавать динамическое программное обеспечение (ПО) и пользовательские интерфейсы, персонализированное финансовое планирование, динамические программы обучения, адаптивные телеком-пакеты. По его словам, это приведет к тому, что внутри компаний будет меняться сама структура процессов: часть из них будет изначально создаваться не под людей, а под ИИ-агентов. Они будут взаимодействовать как с людьми, так и друг с другом. Это, добавляет эксперт, позволит значительно ускорить принятие решений: там, где раньше процесс состоял, например, из пяти этапов, останется один. "В будущем ИИ-агенты будут также принимать управленческие решения. И даже, возможно, войдут в правление крупных компаний", - добавил Зарубинский.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
07:22 06.06.2025
 
В России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта

Глава MWS Cloud Зарубинский: в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Ближайшие один-два года в России наступит эра прагматичного искусственного интеллекта, когда компании оптимизируют рутинные процессы с помощью нейросети, а в будущем генеративный ИИ может войти в правление крупных предприятий, рассказал РИА Новости глава MWS Cloud Игорь Зарубинский.
"Ближайшие один-два года в России будет эрой прагматичного искусственного интеллекта: когда с помощью ИИ оптимизируются рутинные процессы внутри компаний. К примеру, эта технология может применяться в автоматизации работы в колл-центрах или чат-ботах, а также в анализе и генерации текстов", - сообщил он.
Зарубинский объяснил, что после эры прагматичной нейросети начнется "эра Copilot-технологий в бизнесе": главный фокус сместится на то, что ИИ-агенты, основанные на больших языковых моделях, начнут адаптировать сам продукт или сервис под конкретного клиента, обеспечивая персонализацию на новом уровне. Например, нейросеть сможет создавать динамическое программное обеспечение (ПО) и пользовательские интерфейсы, персонализированное финансовое планирование, динамические программы обучения, адаптивные телеком-пакеты.
По его словам, это приведет к тому, что внутри компаний будет меняться сама структура процессов: часть из них будет изначально создаваться не под людей, а под ИИ-агентов. Они будут взаимодействовать как с людьми, так и друг с другом. Это, добавляет эксперт, позволит значительно ускорить принятие решений: там, где раньше процесс состоял, например, из пяти этапов, останется один.
"В будущем ИИ-агенты будут также принимать управленческие решения. И даже, возможно, войдут в правление крупных компаний", - добавил Зарубинский.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала