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Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе - 06.06.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T22:41+0300

2025-06-06T22:41+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 2,1% до 2845 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится на 1,5 доллара до 64,75 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,14 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 4 копейки - до 11,05 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 95 копеек, до 80,12 рубля, евро - на 88 копеек, до 91,28 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Начало цикла снижения ключевой ставки послужит благоприятным фоном для рынков, а геополитика, развитие переговорного процесса между Россией и Украиной также не уйдут с повестки, считает Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Следующая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, активность торгов может быть ниже обычной. Через дивидендный гэп в понедельник пройдут акции "Интер РАО", "Фосагро", "ЭсЭфАй", Novabev и "Акрона". Во вторник на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Участники торгов продолжат следить за геополитическими новостями, сырьевыми и валютными котировками", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Основные темы на внешнем контуре – тарифное противостояние Вашингтона и Пекина, торговые переговоры между США и ЕС, геополитика, отметил он. "На следующей неделе на Мосбирже стартуют торги очередным новым контрактом – фьючерсом на апельсиновый сок. Ожидаемый резонанс от появления нового инструмента скорее всего будет значительно ниже, чем по криптовалютному фьючерсу", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". На фоне сохранения жесткой риторики Банка России рынок воспринял снижение ставки как ястребиный сигнал, рассказал Валерий Вайсберг из ИК "Регион". На пресс-конференции по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на вопрос про решение на июльском заседании также в нейтральном ключе, указывая на то, что будут снова оценивать макроэкономические показатели, которых поступит еще много, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Несмотря на высокую степень неопределенности, основные фондовые индексы завершили май ростом на 5-10%. В лидерах роста уже традиционно находится технологический сегмент, тогда как базовые отрасли экономики более подвержены политике протекционизма США, что ограничивает потенциал их роста. Временная заморозка большинства внешнеторговых тарифов США не означает, что с большинством стран будут достигнуты договоренности в период отсрочки", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Не исключено, что рынки вновь может захватить волна падения, если договоренности с ЕС и Китаем не будут достигнуты, добавляет он. Рубль может попасть под давление Если ключевая ставка ЦБ РФ в 20% годовых продержится еще несколько месяцев, наиболее вероятно все-таки, что цикл ее снижения стартовал именно сегодня, рассуждает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global. "Его начало должно оказать давление на стоимость рубля, так как все займы в них подешевеют. Поэтому курс доллара на следующей неделе способен вернуться к торгам выше 80 рублей, курс юаня будет выше 11 рублей, а курс единой европейской валюты - выше 91 рубля", - оценивает он. На неделе возможен краткосрочный технический отскок курсов вверх на валютном рынке: в район 83 рублей за доллар и 11,2 рублей за юань, полагает Савенкова из ИК "Велес капитал". Впрочем, рубль может удержать позиции у локальных максимумов, а курс юаня на Мосбирже продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань, считает Богдан Зварич из ПСБ. Динамика индексов “На фоне снижения ключевой ставки российский фондовый рынок получит небольшую поддержку, в первую очередь это должно отразиться в стоимости акций компаний с высокой долговой нагрузкой, так как обслуживание их займов немного подешевеет. На этом фоне индекс Московской биржи на следующей торговой неделе может превысить 2900 пунктов”, - рассказал Чернов из Freedom Finance Global. Впрочем, в преддверии длинных выходных участники торгов могут сократить объем позиций в портфелях для снижения возможных рисков от геополитических новостей, допускает Зварич. "На таком фоне, на наш взгляд, мы можем увидеть возвращение индекса Мосбиржи в район 2700-2780 пунктов", - отметил он. "Индекс Мосбиржи продолжит пребывать в уже привычном за последние недели диапазоне 2800-3000 пунктов, и вряд ли попытается осуществить выход из него в ту или иную сторону",- заключает Савенкова.

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рынок, акции, индексы, сша, рф, украина, валентина савенкова, владимир чернов, богдан зварич, мосбиржа, ес, ик "велес капитал"