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Рубль немного снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке

Рубль немного снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Рубль немного снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля в среду умеренно снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта проторговывает "круглый" уровень 11 рублей перед решением ЦБ по ключевой | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:25+0300

2025-06-06T12:25+0300

2025-06-06T12:25+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в среду умеренно снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта проторговывает "круглый" уровень 11 рублей перед решением ЦБ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.13 мск прибавлял 3 копейки, до 11 рублей, дневной диапазон составляет 10,99-11,03 рубля. ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% годовых, после чего рубль может продолжить волну восстановления, и курс попытается закрепиться в диапазоне 10,8-11 рублей за юань, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Если же регулятор все же примет решение о смягчении денежно-кредитной политики, это может оказать умеренное давление на рубль. Однако мы не ждем, что в данном случае основные мировые валюты смогут существенно отойти от текущих уровней. Юань закончит неделю в диапазоне 10,8-11,3 рубля", - добавляет он. Снижение ключевой ставки ЦБ всегда негативно для национальной валюты, но какого-то бегства в доллар и юань не будет, поскольку в любом случае ставка останется очень высокой, а проценты по депозитам в разы будут обыгрывать инфляцию, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поэтому реакция рубля на итоги заседания совета директоров ЦБ может быть сильной, но относительно кратковременной", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250606/yuan-858254489.html

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рынок, торги, финансы, рф, богдан зварич, алексей антонов, псб