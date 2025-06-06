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Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки

Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки - 06.06.2025, ПРАЙМ

Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:45+0300

2025-06-06T13:45+0300

2025-06-06T13:45+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск повышался на 6 копеек, до 11,03 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, также сообщил ЦБ.

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рынок, торги, финансы, москва