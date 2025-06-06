https://1prime.ru/20250606/rubl-858275098.html
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля - 06.06.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля
ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:36+0300
2025-06-06T15:36+0300
2025-06-06T15:44+0300
банк россии
рубль
минфин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный стабилизатор для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Первое, самое важное, Банк России и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса, потому что курс в России плавающий. И только плавающий курс позволяет нам проводить и независимую денежно-кредитную политику, и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики", - сказала Набиуллина.Она добавила, что в связи с этими факторами курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, но не как целевая переменная.
https://1prime.ru/20250606/nabiullina-858274737.html
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рубль, минфин
Банк России, рубль, Минфин
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля
Набиуллина: ЦБ и Минфин не обсуждают целевых значений курса рубля
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный стабилизатор для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
"Первое, самое важное, Банк России и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса, потому что курс в России плавающий. И только плавающий курс позволяет нам проводить и независимую денежно-кредитную политику, и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что в связи с этими факторами курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, но не как целевая переменная.
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях