Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250606/rubl-858275098.html
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля - 06.06.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля
ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:36+0300
2025-06-06T15:44+0300
банк россии
рубль
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856340266_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_c698679fbfd4e375e35d39a29863df9e.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный стабилизатор для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Первое, самое важное, Банк России и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса, потому что курс в России плавающий. И только плавающий курс позволяет нам проводить и независимую денежно-кредитную политику, и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики", - сказала Набиуллина.Она добавила, что в связи с этими факторами курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, но не как целевая переменная.
https://1prime.ru/20250606/nabiullina-858274737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856340266_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8b64c04563f1ae3976f09b054159af28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, минфин
Банк России, рубль, Минфин
15:36 06.06.2025 (обновлено: 15:44 06.06.2025)
 
Набиуллина рассказала об обсуждении целевых значений курса рубля

Набиуллина: ЦБ и Минфин не обсуждают целевых значений курса рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание комитета по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год
Заседание комитета по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ и Минфин РФ не обсуждают целевых значений курса рубля, он плавающий, что позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику и работает как встроенный стабилизатор для экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
"Первое, самое важное, Банк России и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса, потому что курс в России плавающий. И только плавающий курс позволяет нам проводить и независимую денежно-кредитную политику, и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что в связи с этими факторами курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, но не как целевая переменная.
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях
15:33
 
Банк РоссиирубльМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала