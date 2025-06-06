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Рубль перешел к росту против юаня после решения ЦБ по ставке

Рубль перешел к росту против юаня после решения ЦБ по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня после решения ЦБ по ставке

Курс рубля во второй половине торгов пятницы перешел к росту по отношению к юаню на Московской бирже, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:34+0300

2025-06-06T16:34+0300

2025-06-06T16:34+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине торгов пятницы перешел к росту по отношению к юаню на Московской бирже, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.24 мск снижался на 5 копеек (-0,4%), до 10,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,91-11,07 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,04 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,238 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,54 рубля. РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К РОСТУ Юань в пятницу на Мосбирже незначительно колебался около психологического уровня 11 рублей, однако пока не смог преодолеть его и закрепиться выше. Более того, спустя некоторое время после решения ЦБ по ключевой ставке валюта РФ пошла в рост. ЦБ РФ ранее в пятницу решил снизить ключевую ставку с рекордных 21% до 20% годовых. "Поддержку рублю все же могло оказать решение ЦБ по ключевой ставке. Хотя она была неожиданно снижена на 1 процентный пункт, до 20%, в целом комментарии регулятором дальнейшей монетарной политики почти не изменились по сравнению с пресс-релизом апрельского заседания", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Игроки рынка обратили внимание на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что сейчас у ЦБ больше уверенности в устойчивости произошедшего укрепления рубля, чем в апреле, основным фактором стала жесткая денежно-кредитная политика. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,03% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Высокий уровень ключевой ставки является одним из главным факторов завышенного курса рубля, так как стимулирует экспортеров продавать намного больше иностранной валюты, чем того требуют правительственные нормы, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Одновременно жесткие денежно-кредитные условия сдерживают активность потребителей, что сохраняет относительно небольшим спрос на инвалюту со стороны импорта. Учитывая вероятное сокращение поступления валюты от экспорта, вызванное серьезным снижением в предыдущие месяцы нефтяных цен, скорее всего, вряд ли рубль сумеет возобновить устойчивое подорожание. Вероятно, в начале следующей недели юань будет находиться в диапазоне 10,96–11,08 рубля", - добавляет он. Рубль, вероятно, будет оставаться сильным дольше, чем предполагалось ранее, что позволит Банку России быстрее принимать тактические решения по снижению ключевой ставки, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Однако ко второму полугодию рубль будет постепенно слабеть, курс подрастет до отметок 90+ рублей за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Однако жесткая ДКП продолжит оказывать ему поддержку даже на фоне ожидаемого нами снижения номинальных ставок", - добавляет он.

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рынок, россия, рф, дмитрий бабин, эльвира набиуллина, наталья ващелюк, банк россия, "бкс мир инвестиций", ук "первая"