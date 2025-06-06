https://1prime.ru/20250606/ruonia--858271908.html
Ставка RUONIA 5 июня осталась на уровне 20,79%
Ставка RUONIA 5 июня осталась на уровне 20,79% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 5 июня осталась на уровне 20,79%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 июня, не изменилась,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:48+0300
2025-06-06T14:48+0300
2025-06-06T14:48+0300
банк россии
финансы
ruonia
банк россии
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 июня, не изменилась, оставшись на уровне 20,79%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 590,77 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250605/ruonia-858231138.html
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финансы, ruonia, банк россии
Банк России, Финансы, RUONIA, Банк России
Ставка RUONIA 5 июня осталась на уровне 20,79%
Индикативная рублевая ставка RUONIA 5 июня осталась на уровне 20,79%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 5 июня, не изменилась, оставшись на уровне 20,79%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 590,77 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 4 июня до 20,79%