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Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:30+0300
2025-06-06T11:30+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.19 мск повышался на 0,58%, до 2873,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1203,02 пункта. В частности, дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,7%), МТС (+1,6%). Акции "Ленты" (+0,8%) и "Магнита" (+1,3%) растут на фоне появившейся на рынке информации о возможном приобретении "Лентой" гипермаркетов "Магнита". Индекс Мосбиржи инерционно пытается расти в направлении 2900 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Инвесторы, видимо, продолжают рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки", - добавляет он. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой регулятора, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, рф, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, "лента", магнит
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, "Лента", Магнит
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций увеличил темпы роста перед решением ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.19 мск повышался на 0,58%, до 2873,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1203,02 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,7%), МТС (+1,6%). Акции "Ленты" (+0,8%) и "Магнита" (+1,3%) растут на фоне появившейся на рынке информации о возможном приобретении "Лентой" гипермаркетов "Магнита".
Индекс Мосбиржи инерционно пытается расти в направлении 2900 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Инвесторы, видимо, продолжают рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки", - добавляет он.
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой регулятора, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы", - добавляет он.
Российский рынок акций переходит к символическому повышению