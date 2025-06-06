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Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке

Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:30+0300

2025-06-06T11:30+0300

2025-06-06T11:30+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.19 мск повышался на 0,58%, до 2873,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1203,02 пункта. В частности, дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,7%), МТС (+1,6%). Акции "Ленты" (+0,8%) и "Магнита" (+1,3%) растут на фоне появившейся на рынке информации о возможном приобретении "Лентой" гипермаркетов "Магнита". Индекс Мосбиржи инерционно пытается расти в направлении 2900 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Инвесторы, видимо, продолжают рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки", - добавляет он. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой регулятора, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы", - добавляет он.

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рынок, торги, акции, рф, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, "лента", магнит