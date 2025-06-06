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Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/rynok--858259878.html
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:30+0300
2025-06-06T11:30+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
евгений локтюхов
алексей антонов
мосбиржа
"лента"
магнит
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.19 мск повышался на 0,58%, до 2873,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1203,02 пункта. В частности, дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,7%), МТС (+1,6%). Акции "Ленты" (+0,8%) и "Магнита" (+1,3%) растут на фоне появившейся на рынке информации о возможном приобретении "Лентой" гипермаркетов "Магнита". Индекс Мосбиржи инерционно пытается расти в направлении 2900 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Инвесторы, видимо, продолжают рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки", - добавляет он. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой регулятора, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, рф, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, "лента", магнит
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, "Лента", Магнит
11:30 06.06.2025
 
Российский рынок акций растет перед решением ЦБ по ключевой ставке

Российский рынок акций увеличил темпы роста перед решением ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы увеличил темпы повышения - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.19 мск повышался на 0,58%, до 2873,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1203,02 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,7%), МТС (+1,6%). Акции "Ленты" (+0,8%) и "Магнита" (+1,3%) растут на фоне появившейся на рынке информации о возможном приобретении "Лентой" гипермаркетов "Магнита".
Индекс Мосбиржи инерционно пытается расти в направлении 2900 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Инвесторы, видимо, продолжают рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки", - добавляет он.
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой регулятора, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы", - добавляет он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Российский рынок акций переходит к символическому повышению
08:08
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФЕвгений ЛоктюховАлексей АнтоновМосбиржа"Лента"Магнит
 
 
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