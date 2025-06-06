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Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику - 06.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:57+0300

2025-06-06T14:57+0300

2025-06-06T14:57+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,01%, до 2 856,76 пункта. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,05%, до 65,31 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи к оглашению ставки ЦБ подошел на трехнедельных максимумах, недалеко от 2900 пунктов. Угрозы санкций и обострение на внешнем контуре быстро отыгрывались, и рынок повышался именно на ожиданиях монетарного разворота ЦБ. Надежды рынка оправдались, но в моменте спекулятивно настроенные игроки на повышение, кто ранее покупал акции под такой исход, могут приступить к фиксации прибыли "по факту", - рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Однако это лишь локально задержит рост рынка - среднесрочно и долгосрочно акции видятся дороже текущих. Летний ориентир - возврат бенчмарка на 3000 пунктов, годовой - 3200 пунктов и плюс дивиденды, добавил он. "Фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в пятницу и показали значительную волатильность в момент объявления ключевой ставки. Индекс Мосбиржи... в моменте показывал рост на 1,85%. После решения о ставке, скорее всего, наблюдалось фиксирование позиций, и дальнейшего планомерного роста можно будет ожидать на следующей неделе", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Позитива" (+3,01%), "Селигдара" (+1,39%), ДВМП (+1,38%), "Северстали" (+1,01%), префы "Татнефти" (+0,89%). "Сильнее рынка в перспективе могут быть акции банков и бумаги закредитованных компаний - для первых сокращаются процентные расходы, а для вторых снижается долговое давление", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". В лидерах снижения акции АФК "Система" (-3%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,17%), обыкновенные акции "ОГК-2" (-2,13%), префы "Мечела" (-1,69%), обыкновенные акции "Вуш Холдинга" (-1,52%). "Котировки АФК "Система" остаются под давлением слабой отчетности по МСФО за первый квартал, в котором корпорация понесла убыток в размере 21,2 миллиарда рублей после прибыли 1,5 миллиарда за тот же период 2024-го в связи с ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончания основной торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. "Ближайшим сопротивлением для рынка, скорее всего, будет уровень 2850-2880 пунктов по индексу Мосбиржи, что предполагает весьма ограниченный потенциал для наблюдаемого "отскока" рынка на закрытии "шортов" - не более 2,5-3% от текущего значения по индексу Мосбиржи", - считает Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.

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рынок, торги, индексы, рф, михаил зельцер, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", афк "система"