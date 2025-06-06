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Российский рынок акций резко растет после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций резко растет после решения ЦБ по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций резко растет после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:43+0300

2025-06-06T13:43+0300

2025-06-06T13:43+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск подскакивал на 1,27% к предыдущему закрытию, до 2 893,01 пункта. В ходе торгов он преодолевал отметку в 2 900 пунктов, впервые с 19 мая. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал рост примерно на 0,6%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко перешел к снижению на пике до 0,7%, однако он так же быстро вернулся к росту. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%.

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рынок, торги, акции, москва, мосбиржа