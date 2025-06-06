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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:06+0300

2025-06-06T11:06+0300

2025-06-06T11:06+0300

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания. "Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.

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