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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:06+0300
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технологии
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания. "Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.
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технологии, россия, москва, ржд, downdetector
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, Downdetector
11:06 06.06.2025
 
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

РЖД: сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, кассы работают штатно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.
Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.
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