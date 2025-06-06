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Россия и Иран обсудили совместное производство спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и Иран обсудили совместное производство спутников
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников
Посол Ирана в Москве Казем Джалали и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили совместное производство спутников на встрече в пятницу, сообщает официальный... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T22:10+0300
2025-06-06T22:10+0300
технологии
россия
иран
тегеран
москва
дмитрий баканов
роскосмос
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ТЕГЕРАН, 6 июн – ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили совместное производство спутников на встрече в пятницу, сообщает официальный Telegram-канал посольства исламской республики. "На этой встрече стороны обменялись мнениями и обсудили следующие аспекты космического сотрудничества России и Ирана: развитие передовых технологий, совместное конструирование и создание спутников, совместное строительство инфраструктуры, проведение учебных курсов и обмен знаниями, борьба с западными санкциями, поддержка совместных инициатив в сфере сохранения международного мира и стабильности", – говорится в сообщении. В начале ноября с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с 53 малыми космическими аппаратами, в том числе иранскими спутниками ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационным Hodhod частной компании Ирана Space Omid.
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технологии, россия, иран, тегеран, москва, дмитрий баканов, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, МОСКВА, Дмитрий Баканов, Роскосмос
22:10 06.06.2025
 
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников

Посол Ирана в Москве Джалали и глава "Роскосмоса" Баканов обсудили производство спутников

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтенд "Роскосмоса" на Dubai Airshow-2023
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
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ТЕГЕРАН, 6 июн – ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили совместное производство спутников на встрече в пятницу, сообщает официальный Telegram-канал посольства исламской республики.
"На этой встрече стороны обменялись мнениями и обсудили следующие аспекты космического сотрудничества России и Ирана: развитие передовых технологий, совместное конструирование и создание спутников, совместное строительство инфраструктуры, проведение учебных курсов и обмен знаниями, борьба с западными санкциями, поддержка совместных инициатив в сфере сохранения международного мира и стабильности", – говорится в сообщении.
В начале ноября с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с 53 малыми космическими аппаратами, в том числе иранскими спутниками ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационным Hodhod частной компании Ирана Space Omid.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2024
Иран впервые успешно вывел свой спутник на орбиту
24 января 2024, 14:58
 
ТехнологииРОССИЯИРАНТегеранМОСКВАДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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