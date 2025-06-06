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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/sberbank-858272065.html
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов
Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:50+0300
2025-06-06T14:50+0300
экономика
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении банка. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны", - приводятся в сообщении слова старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Снижение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализурующее о развороте денежно-кредитной политики, считает он.
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
14:50 06.06.2025
 
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов

Сбербанк ожидает, что ЦБ в июле снизит ключевую ставку до 17 процентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении банка.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны", - приводятся в сообщении слова старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.
Снижение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализурующее о развороте денежно-кредитной политики, считает он.
Анатолий Аксаков
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки до 17-18% к концу года
14:31
 
ЭкономикаБанкиФинансыСбербанк
 
 
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