https://1prime.ru/20250606/sberbank-858272065.html

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов - 06.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов

Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:50+0300

2025-06-06T14:50+0300

2025-06-06T14:50+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении банка. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны", - приводятся в сообщении слова старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Снижение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализурующее о развороте денежно-кредитной политики, считает он.

https://1prime.ru/20250606/stavka-858269744.html

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