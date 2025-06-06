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Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам
Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, по потребительским кредитам - на 2 процентных пункта, сообщает банк. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:59+0300
2025-06-06T15:59+0300
2025-06-06T15:59+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, по потребительским кредитам - на 2 процентных пункта, сообщает банк. "Снижение ключевой ставки Банком России создаёт возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам. С 10 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке. Диапазон снижения составит от 2,0 до 3,5 процентных пункта. Аналогичное снижение на 2 процентных пункта с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам", - говорится в сообщении. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам
Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процента
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, по потребительским кредитам - на 2 процентных пункта, сообщает банк.
"Снижение ключевой ставки Банком России создаёт возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам. С 10 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке. Диапазон снижения составит от 2,0 до 3,5 процентных пункта. Аналогичное снижение на 2 процентных пункта с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам", - говорится в сообщении.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России