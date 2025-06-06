https://1prime.ru/20250606/sberbank-858276731.html

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам - 06.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам

Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, по потребительским кредитам - на 2 процентных пункта, сообщает банк. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:59+0300

2025-06-06T15:59+0300

2025-06-06T15:59+0300

экономика

банки

финансы

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, по потребительским кредитам - на 2 процентных пункта, сообщает банк. "Снижение ключевой ставки Банком России создаёт возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам. С 10 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке. Диапазон снижения составит от 2,0 до 3,5 процентных пункта. Аналогичное снижение на 2 процентных пункта с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам", - говорится в сообщении. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

https://1prime.ru/20250606/stavka-858275827.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк