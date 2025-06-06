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Сбербанк снизит ставки по основной линейке вкладов
Сбербанк снизит ставки по основной линейке вкладов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизит ставки по основной линейке вкладов
Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:04+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк. "Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам... кроме того, "Сбер" предупреждает клиентов о снижении с 11 июня ставок по основной линейке вкладов "Лучший%" и "Сбервклад" - на 1 процентный пункт на всех сроках, до 19%. До 11 июня клиенты "Сбера" еще могут открыть вклады по текущим условиям", - говорится в сообщении. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Сбербанк
Сбербанк снизит ставки по основной линейке вкладов
Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 п.п.
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк.
"Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам... кроме того, "Сбер" предупреждает клиентов о снижении с 11 июня ставок по основной линейке вкладов "Лучший%" и "Сбервклад" - на 1 процентный пункт на всех сроках, до 19%. До 11 июня клиенты "Сбера" еще могут открыть вклады по текущим условиям", - говорится в сообщении.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам