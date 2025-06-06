https://1prime.ru/20250606/sheremetevo-858246969.html
"Шереметьево" внедрит собственные стойки регистрации и сдачи багажа
"Шереметьево" внедрит собственные стойки регистрации и сдачи багажа - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Шереметьево" внедрит собственные стойки регистрации и сдачи багажа
Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:17+0300
2025-06-06T02:17+0300
2025-06-06T02:17+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
аэрофлот
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до конца года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта "Шереметьево" Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила 7 марта стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России.
"Стойка самостоятельной регистрации - полностью отечественная разработка, интегрированная с российской системой бронирования "Астра". Всего будет 10 стоек: шесть — на внутренних рейсах, они начнут работать с сентября, и четыре — на международные, надеемся до конца года установить", - сообщил Ильин.
В 2025 году стойками, разработанными "Шереметьево", могут воспользоваться только пассажиры "Аэрофлота", "а в перспективе и других авиакомпаний".
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бизнес, россия, аэропорт шереметьево, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот
"Шереметьево" внедрит собственные стойки регистрации и сдачи багажа
"Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до конца года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта "Шереметьево" Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила 7 марта стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России.
"Стойка самостоятельной регистрации - полностью отечественная разработка, интегрированная с российской системой бронирования "Астра". Всего будет 10 стоек: шесть — на внутренних рейсах, они начнут работать с сентября, и четыре — на международные, надеемся до конца года установить", - сообщил Ильин.
В 2025 году стойками, разработанными "Шереметьево", могут воспользоваться только пассажиры "Аэрофлота", "а в перспективе и других авиакомпаний".