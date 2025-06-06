https://1prime.ru/20250606/sheremetevo-858247043.html

"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы

"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы

Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:17+0300

2025-06-06T02:17+0300

2025-06-06T02:17+0300

бизнес

россия

алжир

юар

малайзия

аэропорт шереметьево

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858247043.jpg?1749165450

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Цифровой двойник аэропорта, модуль экосистемы управления аэропортом, позволяет с точностью более 95% спрогнозировать как количество пассажиров на рейсе, так и их маршруты движения. Это дает возможность моделировать пассажиропотоки и эффективно планировать распределение сотрудников на всех этапах предполетного контроля и обслуживания. "У нас также ведутся переговоры с Новопортом, холдинг объединяет 21 региональный аэропорт. Пока договор не подписан, мы сейчас в процессе позитивных переговоров. Также заинтересованность в системе выразили аэропорты семи стран — Алжира, ЮАР, Малайзии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда", - ответил Ильин на вопрос о масштабировании системы в другие аэропорты. Благодаря этой ИИ-системе, аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями может автоматически реагировать на пиковые нагрузки, заранее согласовывая изменения расписания или привлекая большее количество сотрудников и техники. "Шереметьево" разработал цифровую экосистему самостоятельно. Аэропорт имеет базу данных рейсов глубиной в 20 лет, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе нейросетей. Экосистема управления аэропортом сейчас внедряется в аэропортах Сочи и "Пулково". "Все потому, что многие аэропорты уже осознали, что в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру терминалов, невозможно обойтись без цифровых технологий для обеспечения лучшего качества обслуживания", - добавили в "Шереметьево".

алжир

юар

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, алжир, юар, малайзия, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково