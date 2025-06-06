Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250606/sheremetevo-858247043.html
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы
Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:17+0300
2025-06-06T02:17+0300
бизнес
россия
алжир
юар
малайзия
аэропорт шереметьево
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858247043.jpg?1749165450
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Цифровой двойник аэропорта, модуль экосистемы управления аэропортом, позволяет с точностью более 95% спрогнозировать как количество пассажиров на рейсе, так и их маршруты движения. Это дает возможность моделировать пассажиропотоки и эффективно планировать распределение сотрудников на всех этапах предполетного контроля и обслуживания. "У нас также ведутся переговоры с Новопортом, холдинг объединяет 21 региональный аэропорт. Пока договор не подписан, мы сейчас в процессе позитивных переговоров. Также заинтересованность в системе выразили аэропорты семи стран — Алжира, ЮАР, Малайзии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда", - ответил Ильин на вопрос о масштабировании системы в другие аэропорты. Благодаря этой ИИ-системе, аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями может автоматически реагировать на пиковые нагрузки, заранее согласовывая изменения расписания или привлекая большее количество сотрудников и техники. "Шереметьево" разработал цифровую экосистему самостоятельно. Аэропорт имеет базу данных рейсов глубиной в 20 лет, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе нейросетей. Экосистема управления аэропортом сейчас внедряется в аэропортах Сочи и "Пулково". "Все потому, что многие аэропорты уже осознали, что в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру терминалов, невозможно обойтись без цифровых технологий для обеспечения лучшего качества обслуживания", - добавили в "Шереметьево".
алжир
юар
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, алжир, юар, малайзия, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, АЛЖИР, ЮАР, МАЛАЙЗИЯ, аэропорт Шереметьево, аэропорт Пулково
02:17 06.06.2025
 
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы

"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы и дружественные страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Цифровой двойник аэропорта, модуль экосистемы управления аэропортом, позволяет с точностью более 95% спрогнозировать как количество пассажиров на рейсе, так и их маршруты движения. Это дает возможность моделировать пассажиропотоки и эффективно планировать распределение сотрудников на всех этапах предполетного контроля и обслуживания.
"У нас также ведутся переговоры с Новопортом, холдинг объединяет 21 региональный аэропорт. Пока договор не подписан, мы сейчас в процессе позитивных переговоров. Также заинтересованность в системе выразили аэропорты семи стран — Алжира, ЮАР, Малайзии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда", - ответил Ильин на вопрос о масштабировании системы в другие аэропорты.
Благодаря этой ИИ-системе, аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями может автоматически реагировать на пиковые нагрузки, заранее согласовывая изменения расписания или привлекая большее количество сотрудников и техники.
"Шереметьево" разработал цифровую экосистему самостоятельно. Аэропорт имеет базу данных рейсов глубиной в 20 лет, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе нейросетей.
Экосистема управления аэропортом сейчас внедряется в аэропортах Сочи и "Пулково".
"Все потому, что многие аэропорты уже осознали, что в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру терминалов, невозможно обойтись без цифровых технологий для обеспечения лучшего качества обслуживания", - добавили в "Шереметьево".
 
БизнесРОССИЯАЛЖИРЮАРМАЛАЙЗИЯаэропорт Шереметьевоаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала