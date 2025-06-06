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СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском
СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском
Президент США Дональд Трамп мог потерять за день свыше одного миллиарда долларов из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает портал... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:41+0300
2025-06-06T09:41+0300
экономика
мировая экономика
сша
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tesla
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп мог потерять за день свыше одного миллиарда долларов из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает портал Axios. "В четверг постепенное крушение отношений президента Трампа и Илона Маска обошлось обоим в значительную сумму денег... Падение (стоимости акций - ред.) на 8% в Trump Media and Technology Group стоило президенту примерно 202 миллиона долларов. Более серьезным ударом для Трампа стало падение его мемкоина TRUMP примерно на 10%, что могло стоить ему около 900 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Агентство Блумберг 6 июня передавало, что Маск в результате ссоры с Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, tesla, илон маск
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Tesla, Илон Маск
09:41 06.06.2025
 
СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском

Axios: Трамп мог потерять за день более миллиарда долларов из-за ссоры с Илоном Маском

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп мог потерять за день свыше одного миллиарда долларов из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает портал Axios.
"В четверг постепенное крушение отношений президента Трампа и Илона Маска обошлось обоим в значительную сумму денег... Падение (стоимости акций - ред.) на 8% в Trump Media and Technology Group стоило президенту примерно 202 миллиона долларов. Более серьезным ударом для Трампа стало падение его мемкоина TRUMP примерно на 10%, что могло стоить ему около 900 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Агентство Блумберг 6 июня передавало, что Маск в результате ссоры с Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампTeslaИлон Маск
 
 
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