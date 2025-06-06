https://1prime.ru/20250606/smi-858254614.html
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг не смог убедить американского лидера в необходимости играть более | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:12+0300
2025-06-06T10:12+0300
2025-06-06T10:12+0300
политика
общество
украина
германия
дональд трамп
фридрих мерц
владимир мединский
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг не смог убедить американского лидера в необходимости играть более активную роль в помощи Украине, пишет газета New York Times. Трамп в четверг принял Мерца в Белом доме — это была их первая очная встреча с момента вступления германского лидера в должность 6 мая. Мерц в ходе закрытой части переговоров с Трампом, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы. "Мерц приехал в Вашингтон в надежде убедить господина Трампа играть более активную роль в защите Украины... Но господин Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или отмене санкций ни публично, ни в частной беседе с господином Мерцем", - говорится в материале газеты. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250606/merts-858252297.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир мединский, new york times
Политика, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Владимир Мединский, New York Times
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
NYT: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг не смог убедить американского лидера в необходимости играть более активную роль в помощи Украине, пишет газета New York Times.
Трамп в четверг принял Мерца в Белом доме — это была их первая очная встреча с момента вступления германского лидера в должность 6 мая. Мерц в ходе закрытой части переговоров с Трампом, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы.
"Мерц приехал в Вашингтон в надежде убедить господина Трампа играть более активную роль в защите Украины... Но господин Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или отмене санкций ни публично, ни в частной беседе с господином Мерцем", - говорится в материале газеты.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети