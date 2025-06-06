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СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине

СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг не смог убедить американского лидера в необходимости играть более | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:12+0300

2025-06-06T10:12+0300

2025-06-06T10:12+0300

политика

общество

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фридрих мерц

владимир мединский

new york times

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг не смог убедить американского лидера в необходимости играть более активную роль в помощи Украине, пишет газета New York Times. Трамп в четверг принял Мерца в Белом доме — это была их первая очная встреча с момента вступления германского лидера в должность 6 мая. Мерц в ходе закрытой части переговоров с Трампом, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью силы. "Мерц приехал в Вашингтон в надежде убедить господина Трампа играть более активную роль в защите Украины... Но господин Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или отмене санкций ни публично, ни в частной беседе с господином Мерцем", - говорится в материале газеты. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

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общество , украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир мединский, new york times