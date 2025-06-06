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СМИ: Трамп добивается смягчения законопроекта о санкциях против России
СМИ: Трамп добивается смягчения законопроекта о санкциях против России - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп добивается смягчения законопроекта о санкциях против России
Администрация президента США Дональда Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового законопроекта о санкциях против России, пишет... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T21:57+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового законопроекта о санкциях против России, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. Как утверждают источники, представители Белого дома в последние недели тайно убеждали офис Грэма изменить положения законопроекта. В частности, предлагалось добавить в текст специальные оговорки, позволяющие президенту самому определять, кто и за что попадает под санкции, а также заменить формулировки "обязан" на "может", чтобы санкции не носили обязательный характер. Газета отмечает, что такое ослабление сделает документ фактически бессильным, поскольку Трамп уже обладает полномочиями вводить санкции по своему усмотрению. Соавтор законопроекта от демократов, сенатор Ричард Блументаль, подтвердил газете факт консультаций с Белым домом, но отказался раскрыть детали. При этом он заявил, что работа продолжается. "Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в переговорах", - указал Блументаль. Сенатор Грэм также выразил уверенность в том, что законопроект будет доработан. По его словам, планируется ввести исключения для стран, оказывающих военную или экономическую помощь Украине, чтобы защитить союзников от 500-процентных тарифов, предусмотренных за торговлю с Россией. В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России. Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Политика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Белый дом
СМИ: Трамп добивается смягчения законопроекта о санкциях против России
WSJ: Белый дом добивается смягчения нового законопроекта о санкциях против России
ВАШИНГТОН, 6 июн – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового законопроекта о санкциях против России, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе.
По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
Как утверждают источники, представители Белого дома в последние недели тайно убеждали офис Грэма изменить положения законопроекта. В частности, предлагалось добавить в текст специальные оговорки, позволяющие президенту самому определять, кто и за что попадает под санкции, а также заменить формулировки "обязан" на "может", чтобы санкции не носили обязательный характер.
Газета отмечает, что такое ослабление сделает документ фактически бессильным, поскольку Трамп уже обладает полномочиями вводить санкции по своему усмотрению.
Соавтор законопроекта от демократов, сенатор Ричард Блументаль, подтвердил газете факт консультаций с Белым домом, но отказался раскрыть детали. При этом он заявил, что работа продолжается.
"Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в переговорах", - указал Блументаль.
Сенатор Грэм также выразил уверенность в том, что законопроект будет доработан. По его словам, планируется ввести исключения для стран, оказывающих военную или экономическую помощь Украине, чтобы защитить союзников от 500-процентных тарифов, предусмотренных за торговлю с Россией.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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