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Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии
Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии - 06.06.2025, ПРАЙМ
Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии
Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в РФ для увеличения её размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:41+0300
2025-06-06T02:41+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в РФ для увеличения её размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей на 31 декабря 2024 года. Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
02:41 06.06.2025
 
Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии

Соцфонд: средний размер федеральной доплаты к пенсии составляет более 2,8 тысячи рублей

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в РФ для увеличения её размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей на 31 декабря 2024 года.
Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
 
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