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Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии

Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии - 06.06.2025, ПРАЙМ

Соцфонд назвал средний размер федеральной доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в РФ для увеличения её размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:41+0300

2025-06-06T02:41+0300

2025-06-06T02:41+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в РФ для увеличения её размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей на 31 декабря 2024 года. Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.

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