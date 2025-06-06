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СМИ: советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском

СМИ: советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском

Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир",... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T07:10+0300

2025-06-06T07:10+0300

2025-06-06T07:10+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир", сообщает газета Politico. "Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир", - пишет издание. Газета добавляет со ссылкой на короткое телефонное интервью Трампа, что президент спокойно говорил о ссоре с предпринимателем. "Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", - цитирует Politico ответ Трампа на вопрос о разладе с Маском. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, politico, tesla