https://1prime.ru/20250606/sovfedja-858246225.html

В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах

В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах

Российский сенатор Олег Голов предлагает более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома - до 50 тысяч рублей, свои предложения политик... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T01:20+0300

2025-06-06T01:20+0300

2025-06-06T01:20+0300

общество

бизнес

экономика

анна попова

михаил мурашко

роспотребнадзор

минздрав

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Российский сенатор Олег Голов предлагает более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома - до 50 тысяч рублей, свои предложения политик направил в Минздрав и Роспотребнадзор. "Мной подготовлен проект закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах... до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей)", - говорится в письме сенатора на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам Голова, данная законодательная инициатива направлена на повышение эффективности реализации закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", разработанного министерством. "Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан", - отметил парламентарий. Политик попросил главу Минздрава высказать свою позицию по данному вопросу. Соответствующее письмо Голов также направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Сенатор просит Попову ответить, "считает ли Роспотребнадзор целесообразным увеличение размера штрафа за курение в подъездах многоквартирных домов до предлагаемой суммы", говорится в письме, документ также есть в распоряжении агентства. Кроме того, Голов просит ведомство предоставить информацию – "какова статистика выявленных Роспотребнадзором нарушений запрета на курение в подъездах многоквартирных домов за период 2023-2025 годов", а также уточнить, какие дополнительные меры, по мнению Роспотребнадзора, могли бы способствовать более эффективному соблюдению запрета на курение в подъездах. В беседе с РИА Новости законодатель отметил, что существующий размер штрафа не является эффективным сдерживающим фактором. "Многие граждане продолжают курить в подъездах, не задумываясь о дискомфорте, который испытывают их соседи", - сказал он. Голов подчеркнул, что подъезд - это общее пространство, через которое ежедневно проходят все жители дома: родители с детьми, пожилые люди, беременные женщины. И каждый из них имеет право на чистый воздух в этом общем пространстве. "Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта - это вопрос здоровья", - подчеркнул сенатор. Политик отметил, что предлагаемая сумма штрафа значительная. "Но именно такой размер штрафа может стать действенной мерой, которая заставит людей задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям", - полагает он. По словам законодателя, предлагаемая инициатива не направлена против курильщиков как таковых. "Речь идет лишь о соблюдении правил общежития и уважении прав всех жителей дома. Курение - это личный выбор каждого взрослого человека, но оно должно осуществляться в местах, где не причиняет вреда окружающим", - заключил Голов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, анна попова, михаил мурашко, роспотребнадзор, минздрав