Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/sovfedja-858246225.html
В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах
В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах
Российский сенатор Олег Голов предлагает более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома - до 50 тысяч рублей, свои предложения политик... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T01:20+0300
2025-06-06T01:20+0300
общество
бизнес
экономика
анна попова
михаил мурашко
роспотребнадзор
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858246225.jpg?1749162006
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Российский сенатор Олег Голов предлагает более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома - до 50 тысяч рублей, свои предложения политик направил в Минздрав и Роспотребнадзор. "Мной подготовлен проект закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах... до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей)", - говорится в письме сенатора на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам Голова, данная законодательная инициатива направлена на повышение эффективности реализации закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", разработанного министерством. "Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан", - отметил парламентарий. Политик попросил главу Минздрава высказать свою позицию по данному вопросу. Соответствующее письмо Голов также направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Сенатор просит Попову ответить, "считает ли Роспотребнадзор целесообразным увеличение размера штрафа за курение в подъездах многоквартирных домов до предлагаемой суммы", говорится в письме, документ также есть в распоряжении агентства. Кроме того, Голов просит ведомство предоставить информацию – "какова статистика выявленных Роспотребнадзором нарушений запрета на курение в подъездах многоквартирных домов за период 2023-2025 годов", а также уточнить, какие дополнительные меры, по мнению Роспотребнадзора, могли бы способствовать более эффективному соблюдению запрета на курение в подъездах. В беседе с РИА Новости законодатель отметил, что существующий размер штрафа не является эффективным сдерживающим фактором. "Многие граждане продолжают курить в подъездах, не задумываясь о дискомфорте, который испытывают их соседи", - сказал он. Голов подчеркнул, что подъезд - это общее пространство, через которое ежедневно проходят все жители дома: родители с детьми, пожилые люди, беременные женщины. И каждый из них имеет право на чистый воздух в этом общем пространстве. "Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта - это вопрос здоровья", - подчеркнул сенатор. Политик отметил, что предлагаемая сумма штрафа значительная. "Но именно такой размер штрафа может стать действенной мерой, которая заставит людей задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям", - полагает он. По словам законодателя, предлагаемая инициатива не направлена против курильщиков как таковых. "Речь идет лишь о соблюдении правил общежития и уважении прав всех жителей дома. Курение - это личный выбор каждого взрослого человека, но оно должно осуществляться в местах, где не причиняет вреда окружающим", - заключил Голов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, анна попова, михаил мурашко, роспотребнадзор, минздрав
Общество , Бизнес, Экономика, Анна Попова, Михаил Мурашко, Роспотребнадзор, Минздрав
01:20 06.06.2025
 
В Совфеде предложили в 30 раз увеличить штраф за курение в подъездах

Сенатор Голов предложил увеличить штраф за курение в подъездах до 50 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Российский сенатор Олег Голов предлагает более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома - до 50 тысяч рублей, свои предложения политик направил в Минздрав и Роспотребнадзор.
"Мной подготовлен проект закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах... до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей)", - говорится в письме сенатора на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Голова, данная законодательная инициатива направлена на повышение эффективности реализации закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", разработанного министерством. "Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан", - отметил парламентарий.
Политик попросил главу Минздрава высказать свою позицию по данному вопросу.
Соответствующее письмо Голов также направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Сенатор просит Попову ответить, "считает ли Роспотребнадзор целесообразным увеличение размера штрафа за курение в подъездах многоквартирных домов до предлагаемой суммы", говорится в письме, документ также есть в распоряжении агентства.
Кроме того, Голов просит ведомство предоставить информацию – "какова статистика выявленных Роспотребнадзором нарушений запрета на курение в подъездах многоквартирных домов за период 2023-2025 годов", а также уточнить, какие дополнительные меры, по мнению Роспотребнадзора, могли бы способствовать более эффективному соблюдению запрета на курение в подъездах.
В беседе с РИА Новости законодатель отметил, что существующий размер штрафа не является эффективным сдерживающим фактором. "Многие граждане продолжают курить в подъездах, не задумываясь о дискомфорте, который испытывают их соседи", - сказал он.
Голов подчеркнул, что подъезд - это общее пространство, через которое ежедневно проходят все жители дома: родители с детьми, пожилые люди, беременные женщины. И каждый из них имеет право на чистый воздух в этом общем пространстве. "Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта - это вопрос здоровья", - подчеркнул сенатор.
Политик отметил, что предлагаемая сумма штрафа значительная. "Но именно такой размер штрафа может стать действенной мерой, которая заставит людей задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям", - полагает он.
По словам законодателя, предлагаемая инициатива не направлена против курильщиков как таковых. "Речь идет лишь о соблюдении правил общежития и уважении прав всех жителей дома. Курение - это личный выбор каждого взрослого человека, но оно должно осуществляться в местах, где не причиняет вреда окружающим", - заключил Голов.
 
ЭкономикаОбществоБизнесАнна ПоповаМихаил МурашкоРоспотребнадзорМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала